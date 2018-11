Die "Midterms", die Zwischenwahlen in den USA, haben die politischen Kräfteverhältnisse verschoben - aber nicht nur das. Die Bürger haben sich in vielen Fällen auch für mehr Vielfalt entschieden.

Die vielleicht wichtigste Botschaft in dieser Hinsicht: Im Repräsentantenhaus werden so viele Frauen sitzen wie nie zuvor. Nach jüngstem Stand der Auszählungen sind es wohl mindestens 84 der insgesamt 435 Abgeordneten - auch wenn das immer noch weit entfernt von einer gleichmäßigen Verteilung der Geschlechter ist. Angetreten als Kandidatinnen waren mehr als 230 Frauen.



Unter den Gewinnerinnen sind erstmals auch zwei Musliminnen: Dabei handelt es sich um die Demokratinnen Rashida Tlaib und Ilhan Omar aus den Bundesstaaten Michigan und Minnesota. Tlaib stammt aus Detroit, sie ist Tochter palästinensischer Einwanderer. Omar stammt aus Somalia, ihre Familie floh vor dem Bürgerkrieg dort, als sie acht Jahre alt war.



Außerdem sind erstmals auch zwei Frauen aus der indigenen Bevölkerung Nordamerikas - sogenannte native Americans - im neuen Repräsentantenhaus vertreten: Die Demokratin Sharice Davids aus Kansas ist Juristin, lesbisch und Tochter einer alleinerziehenden Veteranin. Deb Haaland aus New Mexico ist alleinerziehende Mutter, auch ihre Eltern waren beim Militär. Sie hat bis 2017 die Demokratische Partei in ihrem Bundesstaat geführt.



Die Bundesstaaten Massachussetts und Connecticut werden erstmals schwarze Politikerinnen in das Repräsentantenhaus entsenden: Zum Einen die politisch erfahrene Ayanna Pressley und zum Anderen die Lehrerin Jahana Hayes. Das erinnert an die Politikerin Shirley Chisholm: Sie war vor einem halben Jahrhundert die erste schwarze Abgeordnete der USA im Repräsentantenhaus.



Die jüngste Frau im Repräsentantenhaus ist übrigens die 29-jährige Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Sie ist die Tochter von Einwanderern und stammt aus der New Yorker Bronx. Sie wurde im Sommer über die Grenzen der USA hinaus bekannt, weil sie sich bei den Vorwahlen der Demokraten gegen den alteingesessenen Politiker Joe Crowley durchsetzte.



Die Bundesstaaten Arizona und Tennessee entsenden erstmals Frauen in die zweite Kammer des Kongresses, den Senat.



Auch bei den Gouverneurswahlen, die in zahlreichen Bundesstaaten parallel stattfanden, gab es ein Votum für mehr Vielfalt: Der Demokrat Jared Polis wird der erste offen schwule Mann, der den Posten eines Gouverneurs übernimmt - und zwar im Bundesstaat Colorado. Unklar ist noch der Ausgang der Gouverneurswahl in Georgia. Dort könnte die Demokratin Stacey Abrams die erste schwarze Gouverneurin der USA werden.