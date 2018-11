Bundesaußenminister Maas hat nach den Kongresswahlen in den USA zu einer verstärkten Zusammenarbeit in Europa aufgerufen.

Die EU müsse mehr in die eigene Handlungsfähigkeit investieren, wenn es darum gehe, Strafzölle abzuwehren, sagte Maas in Berlin. Dies gelte auch in Sicherheitsfragen oder im Kampf gegen den Klimawandel. Auf diese Devise "America First" müsse es auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort geben. Allerdings blieben die Vereinigten Staaten wichtigster Partner außerhalb Europas. Der Grünen-Politiker Nouripour sagte im Deutschlandfunk, die demokratische Partei der USA habe nun die Möglichkeit, Präsident Trump zu bremsen. Vor allem die Innenpolitik werde für Trump nun schwerer. Auch Linken-Chef Riexinger sieht den Sieg der Demokraten positiv. Allerdings kritisierte er auf Twitter, dass deutsche Konzerne wie BASF oder die Telekom im Wahlkampf für Trump und die Republikaner gespendet hätten.