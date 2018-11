Bei den Kongresswahlen in den USA scheinen die Republikaner von Präsident Trump ihre Mehrheit im Senat verteidigen zu können.

So gewannen sie einen Senatssitz in Tennessee, ein Bundesstaat, in dem den Demokraten Chancen eingeräumt worden waren. Außerdem verloren die Demokraten einen Senatssitz in Indiana. Insgesamt stehen 35 der 100 Senatssitze zur Wahl. Im Repräsentantenhaus werden alle 435 Sitze neu vergeben. Der Sender Fox News prognostiziert, dass die Demokraten den Republikanern die Mehrheit im Repräsentantenhaus abnehmen. Die letzten Wahllokale schließen um sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit in Hawaii. Berichten zufolge zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.



Neben den Kongresswahlen wurden auch Gouverneure einzelner Staaten und andere Amtsträger wie etwa Staatsanwälte gewählt. Aus einem Dutzend Bundesstaaten gab es Berichte über Probleme mit Wahlmaschinen. Das Heimatschutzministerium erklärte, größere Vorfälle habe es nicht gegeben.