US-Zwischenwahlen Trump will "blaue Welle" stoppen

Bei den Midterms in den USA in drei Wochen erhoffen sich die Demokraten deutliche Zugewinne für ihre Partei. Präsident Donald Trump tut alles, um diese "blaue Welle" zu verhindern - und schmeißt sich in den Wahlkampf wie kaum einer seiner Amtsvorgänger. Der Fall Kavanaugh hat ihm Aufwind gegeben.

Von Martin Ganslmeier

