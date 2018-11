Bei den Kongresswahlen in den USA haben inzwischen die Wahllokale in den Bundesstaaten im Osten des Landes geschlossen, darunter in Georgia, Indiana und Kentucky.

In Vermont setzte sich wie erwartet der unabhängige und den Demokraten nahestehende Senator Sanders durch. Er wurde für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Im Senat, der zweiten Kammer des Parlaments, stehen 35 der 100 Sitze zur Wahl. Im Repräsentantenhaus werden alle 435 Sitze neu vergeben. Die letzten Wahllokale schließen um sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit in Hawaii. Berichten zufolge zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.



Präsident Trump hatte die Zwischenwahlen als Referendum über seine bisherige Amtszeit gewertet. Umfragen zufolge könnten die oppositionellen Demokraten zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit erringen. Neben den Kongresswahlen werden auch Gouverneure einzelner Staaten und andere Amtsträger wie etwa Staatsanwälte gewählt. Aus einem Dutzend Bundesstaaten gab es Berichte über Probleme mit Wahlmaschinen. Das Heimatschutzministerium erklärte, größere Vorfälle habe es nicht gegeben.