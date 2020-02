In den USA haben 1.100 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizministeriums den Rücktritt von Ressortchef Barr gefordert.

In einer im Internet veröffentlichten Erklärung werfen sie Barr sowie Präsident Trump vor, einen unzulässigen Einfluss auf die Justiz ausüben zu wollen und damit deren Unabhängigkeit anzugreifen. Dieses Vorgehen sei verfassungswidrig und autokratisch.



Hintergrund der Vorwürfe ist das Vorgehen Trumps und Barrs im Fall des ehemaligen Präsidentenberaters Stone. Dieser war im November von einem Gericht für schuldig befunden worden, Untersuchungen des US-Kongresses zur russischen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf behindert zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb sieben bis neun Jahre Haft für Stone gefordert. Trump und Barr kritisierten dies in einer Reaktion als zu hoch. Daraufhin traten alle vier Staatsanwälte aus Protest gegen die Einmischung zurück. Ein neu eingesetzter Ankläger forderte dann nur drei bis vier Jahre Haft.