An der mexikanisch-amerikanischen Grenze harren mehr als 10.000 Migranten in der Nähe der texanischen Stadt Del Rio unter einer Brücke aus.

Der Bürgermeister des Ortes, Lozano, teilte mit, dass es sich dabei überwiegend um Haitianer handle. Er rechne mit Tausenden weiteren Flüchtlingen. Die Stadt habe den Notstand ausgerufen und die Brücke über den Grenzfluss Rio Grande gesperrt. Grenzschutzbeamte versorgten die Menschen mit dem Nötigsten.



Aufgrund von Gesundheitsvorschriften, die zu Beginn der Corona-Pandemie erlassen wurden, nehmen die Grenzschützer in den meisten Fällen keine Anträge auf Bleiberecht mehr entgegen. Ein Bundesrichter ordnete am Donnerstag zwar an, dass Familien nicht mehr ohne weiteres abgewiesen werden dürfen, die Regierung legte jedoch dagegen Berufung ein. Die Republikanische Partei wirft US-Präsident Biden seit Monaten vor, eine Migrationskrise ausgelöst zu haben, weil er die harten Grenzschutzmaßnahmen seines Vorgängers Trump zunächst gelockert hatte.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.