Seit 100 Tagen ist Joe Biden im Amt. Corona, Klimaschutz, Außenpolitik, Einwanderung: Was hat der neue US-Präsident in dieser Zeit bewirkt? Wo hakt es? Eine Zwischenbilanz.

Donald Trump nannte Joe Biden im Wahlkampf gern "Sleepy Joe", den verschlafenen Joe. Jon Sopel von der BBC klingt da ganz anders: "Diese Präsidentschaft ist bei weitem interessanter, als wohl jeder von uns sich das vorgestellt hat", sagt Sopel, der bei der BBC für Nordamerika zuständig ist. Auch CNN überschreibt den eigenen Rückblick auf Bidens erste 100 Tage mit den Worten: "What he's gotten done", was er hinbekommen hat.



Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon sagte in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk, sie habe vor allem Bidens Konzentration auf zwei Ziele beeindruckt - die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Erholung der amerikanischen Wirtschaft, verbunden mit dem Anspruch, Menschen in Arbeit zu bringen. Professor Stephan Bierling von der Universität Regensburg fügte hinzu, ihn hätten der Ehrgeiz, die Energie und die Professionalität Bidens in den ersten 100 Tagen überrascht. Der Grünen-Politiker Trittin betonte, man habe mit Biden "einen echten Bündnispartner zurückgewonnen".

100 Millionen Impfdosen nach 58 Tagen

Doch der Reihe nach. Joe Biden hat von Beginn an darauf gesetzt, die Corona-Impfkampagne auszuweiten - und Wort gehalten: Schon 58 Tage nach Amtsantritt konnte er verkünden, dass das Ziel von 100 Millionen verabreichten Dosen erreicht war. Inzwischen liegt die Zahl bei weit mehr als 200 Millionen. Die Zahl der Neuinfektionen ist gesunken, liegt aber immer noch bei mehreren Zehntausend pro Tag.

Hoffnung auf Konsens mit Republikanern vergebens?

An Bidens 50. Tag im Amt hat der US-Kongress ein Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar Umfang verabschiedet, ein Wahlversprechen der Demokraten. Der Rettungsplan enthielt auch Zahlungen von 1.400 Dollar für Millionen Bürger. Die oppositionellen Republikaner lehnten das Paket geschlossen als zu teuer ab. Das wiederum ist ein Makel, denn Biden hofft eigentlich auf "bipartisanship", also auf parteiübergreifenden Konsens. Unsere Korrespondentin Doris Simon sagt, eine Lehre für Biden sei: Es lohne sich nicht, auf die Republikaner zu warten, wenn diese nicht wollten.



Als nächstes steht im Kongress dann ein gigantischer Infrastrukturplan an, auch der Billionen Dollar schwer. Auch hier dürften die Republikaner nur schwer an Bord zu bekommen sein.

Rückkehr in die internationalen Beziehungen

Ein weiteres Schlagwort dürfte der Begriff Multilateralismus sein: Gleich an seinem ersten Tag im Amt hat Joe Biden die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen eingeleitet, das sein Vorgänger Trump verlassen hatte. Biden berief zudem einen digitalen Klimagipfel ein und kündigte an, dass die USA bis 2030 ihre Treibhausgas-Emissionen halbieren wollen, im Vergleich zu 2005. Mehr dazu auch hier.



Biden setzt zudem darauf, die Bündnisse mit Partnern wie der Nato und der EU wiederzubeleben bzw. zu stärken. Auch das Atomabkommen mit dem Iran steht wieder auf der Agenda, das Trumps Vorgänger noch als schlechten Deal abqualifiziert und ebenfalls verlassen hatte. Die Lage ist verzwickt: Die USA wollen, dass der Iran sich wieder an die Vorgaben aus dem Abkommen hält. Die Islamische Republik will vorher eine Lockerung der amerikanischen Sanktionen. Direkte Gespräche gab es noch keine.

Ambivalente Signale an Russland

Das Verhältnis zu China und Russland ist und bleibt schwierig. Die "South China Morning Post" schrieb zuletzt, in Bidens Haltung zu China gebe es wenig Differenzen zu der von Donald Trump. Biden kritisiert unfaire Wirtschaftspraktiken, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Repression in Hongkong.



Auch zu Russland ist der Draht höchst ambivalent: Zum einen haben die USA neue Sanktionen verhängt, wegen russischer Einflussnahme auf den Wahlkampf und einem Hackerangriff auf "SolarWinds". Zudem hat Biden auf die Frage, ob er Präsident Putin für einen "killer" halte, mit "I do" geantwortet: Tue ich. Dennoch hat er Putin das Gespräch angeboten, und der russische Präsident war auch zu Gast auf dem digitalen Klimagipfel.



Joe Biden hat zudem angekündigt, alle US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, was auch Folgen für die deutsche Bundeswehr hat. Der Abzug soll am 1. Mai beginnen und am 11. September abgeschlossen sein - dem 20. Jahrestag der Anschläge von 2001 in New York und Washington.

Lage an der Grenze zu Mexiko sehr angespannt

Schwierig ist die Lage für Biden beim Thema Migration. Er hat einige Dekrete und Regelungen aus der Trump-Zeit wieder rückgängig gemacht - zum Beispiel das Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten, islamisch geprägten Ländern. Auch müssen Asylbewerber nicht länger in Mexiko auf den Beginn ihres Verfahrens warten.



Doch in den vergangenen Monaten hat sich die Zahl der Menschen, die aus Mittelamerika über Mexiko in die USA wollen, massiv erhöht. Ein Grund: Viele sehen den moderateren Kurs von Biden offenbar als Beleg dafür, vielleicht wieder einfacher in die USA gelangen zu können. Unter den Geflüchteten sind zudem viele unbegleitete Minderjährige. Vizepräsidentin Harris wurde von Biden damit betraut, sich der Lage an der Grenze anzunehmen - und mit den beteiligten Ländern in Kontakt zu treten.



(Mit Material von AFP)

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.