In den USA ist es erneut zu einem tödlichen Polizeieinsatz gegen eine Afroamerikanerin gekommen.

Bei dem Vorfall in Columbus im Bundesstaat Ohio sei eine 16-Jährige von der Polizei erschossen worden, teilten die Behörden mit. In der Stadt kam es nach dem Tod der Jugendlichen zu Demonstrationen. Die Polizei veröffentlichte ein Video von dem Vorfall. Demnach hatte die 16-Jährige anscheinend eine andere Jugendliche mit einem Messer bedroht.



Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Urteilsverkündung im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd, in dem der angeklagte ehemalige Polizist schuldig gesprochen wurde.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.