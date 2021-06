In den USA soll der 19. Juni nach dem Willen des Kongresses zu einem nationalen Feiertag werden, der an das Ende der Sklaverei erinnert.

Das Repräsentantenhaus stimmte mit 415 zu 14 Stimmen für einen entsprechenden Gesetzentwurf. US-Präsident Biden muss das Gesetzvorhaben noch unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. Der "Juneteenth National Independence Day" wäre dann der zwölfte Feiertag der USA.



Die meisten US-Staaten erkennen den 19. Juni bereits als Feiertag an oder haben an dem Tag ein offizielles Gedenken. Am "Juneteenth" wird an den 19. Juni 1865 erinnert, als ein General der Unionstruppen in Texas eine Gruppe versklavter Menschen darüber informierte, dass sie frei seien. Seit 1983 wurde in den USA kein neuer Feiertag mehr eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.