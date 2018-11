Bei den Flächenbränden in Kalifornien sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Allein in der Stadt Paradise im Norden des US-Bundesstaats wurden 23 Leichen geborgen. Zwei weitere fanden Rettungskräfte in dem Küstenort Malibu in Südkalifornien. Etwa dreißig Menschen werden noch vermisst. Bei den Bränden wurden mehr 6.000 Gebäude zerstört. Betroffen ist auch der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk. Er bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass seine Villa in Malibu abgebrannt ist.