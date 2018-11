Bei den Flächenbränden in Kalifornien sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Allein in der Stadt Paradise im Norden des US-Bundesstaats wurden 23 Leichen geborgen. Zwei weitere Tote fanden Rettungskräfte in dem Küstenort Malibu in Südkalifornien. Nach jüngsten Angaben werden 110 Menschen vermisst. Bei den Bränden wurden mehr als 6.000 Gebäude zerstört. Bislang konnte die Feuerwehr die Brände zu 25 Prozent unter Kontrolle bringen. Die Flammen haben sich inzwischen auf einer Fläche von 440 Quadratkilometern ausgebreitet.