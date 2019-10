Die USA haben 28 chinesische Regierungsorganisationen und Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt.

US-Handelsminister Ross erklärte in Washington, man werde die brutale Unterdrückung von ethnischen Minderheiten in China nicht tolerieren. Hintergrund ist das Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. Die betroffenen Organisationen und Firmen dürfen ihre Produkte nicht mehr in die USA exportieren.