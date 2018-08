US-Präsident Trump hat den Etat des Verteidigungsministeriums für das kommende Jahr unterzeichnet.

Der Haushalt des Pentagons hat einen Umfang von umgerechnet 627 Milliarden Euro. Das Ausgabengesetz beinhaltet unter anderem ein Lieferverbot für F-35-Kampfflugzeuge an die Türkei. Es gilt so lange, wie sich die Türkei nicht von russischer Technologie lossagt.



Bei der Unterzeichnung auf einer Militärbasis im Bundesstaat New York rechtfertigte Trump seine Pläne für den Aufbau einer Weltraumarmee. Wie der Himmel, die Erde und das Meer sei der Weltraum zum Schlachtfeld geworden, sagte Trump. Die Rivalen der Vereinigten Staaten hätten bereits damit begonnen, den Weltraum militärisch zu nutzen.