Die Grenzschutzbehörden der USA sehen sich angesichts der großen Zahl von Migranten vor einer Zerreißprobe.

Im Februar haben mehr als 76.000 Menschen offiziellen Angaben zufolge von Mexiko aus die Grenze überquert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Zuletzt hat es eine so hohe Zahl in einem Februar vor zwölf Jahren gegeben. Die Beamten und die Einrichtungen zur Unterbringung der Menschen seien überfordert.



Familien machten sich in immer größeren Gruppen auf den Weg, hieß es weiter. In den vergangenen Monaten seien 70 Gruppen mit mehr als 100 Menschen gezählt worden.