Die Grenzschutzbehörden der USA sehen sich angesichts der großen Zahl von Migranten vor einer Zerreißprobe.

Im Februar haben mehr als 76.000 Menschen offiziellen Angaben zufolge von Mexiko aus die Grenze überquert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Zuletzt hatte es eine so hohe Zahl in einem Februar vor zwölf Jahren gegeben. Weiter hieß es, die Grenzschutzbehörden seien überfordert, die Einrichtungen zur Unterbringung der Menschen hätten keine Kapazitäten mehr.



Im Kampf gegen die illegale Einwanderung will US-Präsident Trump eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten. Weil ihm der Kongress die Mitttel dazu verweigerte, hatte er im Februar den Notstand ausgerufen.