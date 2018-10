In den USA werden jedes Jahr Tausende Kinder und Jugendliche durch Schusswaffen verletzt.

Laut einer Studie wurden in den Jahren 2006 bis 2014 insgesamt rund 75.000 Minderjährige wegen Schusswaffenverletzungen in Krankenhäusern behandelt. Das sind etwa 8.300 pro Jahr. In sechs Prozent der Fälle seien die Kinder oder Jugendlichen an den Folgen der Verletzungen gestorben. Für die von der Fachzeitschrift "Jama Pediatrics", veröffentlichte Untersuchung wurden amtliche Statistiken ausgewertet.