Der verstorbene US-Senator McCain hat seine Landsleute in einer posthum veröffentlichten Abschiedsbotschaft zur Überwindung der tiefen politischen Spaltung aufgerufen.

In dem Text heißt es wörtlich: "Wir schwächen unsere Großartigkeit, wenn wir Patriotismus mit Stammesrivalitäten verwechseln." Unversöhnliche politische Feindschaft habe Ressentiments, Hass und Gewalt in allen Ecken der Welt genährt. - McCain war in der Republikanischen Partei der schärfste Gegner von Präsident Trump. Er gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats. Am Wochenende starb er im Alter von 81 Jahren.