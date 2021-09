Im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Abstimmung über eine Abberufung des Gouverneurs Newsom begonnen.

Der Politiker der Demokraten muss sich einem sogenannten "Recall" stellen, also einer Abstimmung aller Wahlberechtigten über die Abwahl eines Amtsträgers. Eine Gruppe Republikaner hatte das Verfahren unter anderem wegen der Corona-Politik des 53-Jährigen initiiert. Er hatte im Kampf gegen die Pandemie strikte Maßnahmen verhängt, darunter als landesweit erster Gouverneur weitreichende Ausgangsbeschränkungen.



Mehrere Dutzend Gegenkandidaten treten nun bei dem Verfahren an, um ihn zu ersetzen. Für eine Abberufung müsste mehr als die Hälfte der Wähler gegen Newsom stimmen. In diesem Fall würde der Herausforderer mit der größten Stimmenzahl zu seinem Nachfolger. Die Stimmlokale schließend um fünf Uhr früh unserer Zeit.



Newsom wurde 2018 mit knapp 62 Prozent der Stimmen zum Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates gewählt. Seine reguläre Amtszeit läuft bis Januar 2023.

