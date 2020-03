In zahlreichen US-Bundesstaaten stimmen Wähler heute darüber ab, wer im November als Kandidat der Demokraten gegen Präsident Trump antreten soll.

Die Wahlen am sogenannten "Super Tuesday" begannen an der Ostküste und erfolgen insgesamt in 14 Bundesstaaten, darunter Texas und Kalifornien. Dabei geht es um die Stimmen von mehr als einem Drittel aller Delegierten, die auf dem Nominierungsparteitag im Sommer den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten bestimmen. Bislang liegt Senator Sanders in Führung. Die ausgeschiedenen Bewerber Buttigieg und Klobuchar unterstützen nun die Kandidatur des früheren Vizepräsidenten Biden.