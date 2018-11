Die USA haben acht Staaten von den ab Montag drohenden Strafmaßnahmen für Handelsgeschäfte mit dem Iran ausgenommen.

Sie dürften Handel mit dem Iran treiben, erklärte US-Außenminister Pompeo in Washington, ohne die Namen der Staaten zu nennen. Er betonte aber, dass es sich nicht um solche der EU handele. Die Regierung in Ankara erklärte, die Türkei zähle zu diesen acht Staaten.



Die USA setzen am Montag alte Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft, die sich vor allem gegen die iranische Ölbranche richten und Strafen für internationale Unternehmen vorsehen, die die Sanktionen unterlaufen. Hintergrund ist die Aufkündigung des Atomvertrags des Westens mit Teheran durch die USA. Das Abkommen soll eine nukleare Bewaffung des Iran verhindern. Nach Aufassung der US-Regierung verfehlt es diesen Zweck aber.