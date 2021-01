Die Kritik am Verhalten des scheidenden US-Präsidenten Trump im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Washington hält an.

Der AfD-Bundessprecher Meuthen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Rede Trumps im Vorfeld der Krawalle sei unentschuldbar. Es sei unverkennbar, dass Trump die Menschen zu Gewalt angestachelt habe. Er sei offenbar ein extrem schlechter Verlierer, erklärte Meuthen. Mit seinem Verhalten in den vergangenen Wochen habe er sich nachträglich diskreditiert.



Vergleiche mit Störaktionen von AfD-Anhängern im Bundestag wies Meuthen zurück. Dort seien lediglich einige wenige Besucher eingeschleust worden. Das sei in der Dimension nicht annähernd mit den Vorfällen in Washington zu vergleichen.



Die aktuellen Entwicklungen nach dem Sturm auf das US-Kapitol in unserem Liveblog.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.