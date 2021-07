Mehr als 200 Afghanen sind in den USA angekommen, wo sie Visa erhalten sollen.

Es handelt sich um frühere Helfer der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan mit ihren Familien. Sie hatten die US-Soldaten beispielsweise als Dolmetscher unterstützt und müssen nun Verfolgung durch die Taliban fürchten. Die Gruppe landete zunächst auf einer Militärbasis in Virginia, wo sie die ersten Tage verbringt. Insgesamt könnten bis zu 50.000 Afghanen in die USA ausreisen.



US-Präsident Biden dankte den Angekommenen für ihren Einsatz und sagte wörtlich: "Heute bin ich stolz zu ihnen zu sagen: 'Willkommen daheim'."

