100 Jahre nach der angeblichen Vergewaltigung einer weißen Frau im US-Bundesstaat Minnesota ist ein damals verurteilter Afroamerikaner posthum begnadigt worden.

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft Minnesotas mit. Sie sprach von einem längst überfälligen Schritt.



Der schwarze Zirkusmitarbeiter Max Mason war im Jahr 1920 in der Stadt Duluth zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Drei ebenfalls festgenommene Afroamerikaner wurden von einem Mob gelyncht. Es gibt aus heutiger Sicht starke Zweifel, ob die Vergewaltigung überhaupt geschah. Mason wurde nach fünf Jahren aus der Haft entlassen; er starb 1942. Der in Duluth geborene Bob Dylan nimmt in seinem Lied "Desolation Row" Bezug auf die Lynchmorde.

