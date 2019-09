Das Atomkraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania hat endgültig seinen Betrieb eingestellt.

In Block 2 hatte sich vor 40 Jahren der schlimmste Reaktorunfall in der Geschichte der USA ereignet - mit einer partiellen Kernschmelze. Es gab keine Opfer, es mussten aber 140.000 Menschen zeitweise ihre Häuser verlassen. Block 1 ging sechs Jahre nach dem Unfall wieder ans Netz und wurde nun abgeschaltet.



Das Kraftwerk hatte eine Betriebserlaubnis bis 2034, schrieb aber seit Jahren rote Zahlen. Zuletzt waren 675 Mitarbeiter in der Anlage beschäftigt, die auf lange Sicht zurückgebaut wird.



In den USA gibt es derzeit rund 100 Atomreaktoren an 60 Standorten.