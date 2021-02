In den USA sollen Fahrer von Lieferwagen des Online-Versandhändlers Amazon künftig bei ihrer Arbeit gefilmt werden.

Eine Sprecherin des Konzerns erklärte, man habe kürzlich damit begonnen, eine entsprechende Technologie in den Fahrzeugen zu installieren. Demnach will Amazon so die Sicherheit seiner Fahrer erhöhen. Studien hätten gezeigt, dass auf diese Weise Unfälle reduziert werden könnten. Arbeitsschutz-Organisationen krisitierten den Schritt als umfangreiche Überwachung und forderten Amazon auf, diese Praxis sofort zu stoppen. Zudem appellierten sie an den US-Kongress, eine Untersuchung einzuleiten. Amazon ist der zweitgrößte Arbeitsgeber in den USA und beschäftigt dort mehr als 800.000 Menschen.



Auch in Deutschland gibt es immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen beim weltgrößten Onlinehändler. Gefordert werden vor allem höhere Löhne und ein Tarifvertrag.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.