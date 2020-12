Konzerne verschiedener Branchen in den USA haben den Kongress und den künftigen Präsidenten Biden zu einer engen klimapolitischen Zusammenarbeit aufgefordert.

In einem offenen Brief erklärten sie, eine Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen von Paris zu unterstützen. An der Initiative sind 42 Unternehmen beteiligt - von Amazon und Google über General Motors bis hin zu JPMorgan Chase und Walmart. Zusammen haben sie nach eigenen Angaben fast fünf Millionen Beschäftigte und bringen es auf jährliche Umsätze von rund drei Billionen Dollar.



Laut dem gestern vorgestellten vorläufigen Jahresbericht der Meteorologie-Organisation der UNO ist auch 2020 ein weiteres außergewöhnlich heißes Jahr. Demnach lag zwischen Januar und Oktober die Durchschnittstemperatur weltweit rund 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Vergleichszeitraum vor 1900. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass 2020 das drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden wird.

