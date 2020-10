Amnesty International hat die US-Regierung aufgefordert, vor der Präsidentschaftswahl Demonstranten besser vor Gewalt zu schützen.

Den Sicherheitskräften gelinge es derzeit nicht, die Störung friedlicher Versammlungen zu verhindern, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Ordnungskräfte müssten aber dafür sorgen, dass das Grundrecht auf friedliche Versammlung wahrgenommen werden könne. In dem Bericht werden gewaltsame Zusammenstöße bei Protesten und Gegenprotesten dokumentiert. Auslöser für Gewalt war demnach häufig die Präsenz bewaffneter Bürgerwehren.



Amnesty empfiehlt unter anderem, rund um die Präsidentschaftswahl am 3. November das Tragen von Waffen an öffentlichen Orten, in Parks und Wahllokalen sowie bei friedlichen Versammlungen einzuschränken.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.