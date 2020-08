Amnesty International wirft der Polizei in den USA vor, während ihrer Einsätze auf Anti-Rassismus-Demonstrationen Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben.

In einem heute vorgestellten Bericht der Organisation heißt es, Polizisten hätten wiederholt körperliche Gewalt, chemische Reizstoffe wie Tränengas und Pfefferspray sowie Geschosse eingesetzt, um friedliche Proteste aufzulösen. Die jüngsten Ereignisse hätten Bedenken hinsichtlich des Rechts auf Leben, der Sicherheit von Personen, dem gleichen Schutz vor dem Gesetz sowie der freien Meinungsäußerung und der friedlichen Versammlung geweckt. In dem Bericht ist die Rede von unverhältnismäßiger und exzessiver Gewalt. Opfer seien nicht nur Demonstranten geworden, sondern auch Rettungskräfte und Journalisten.



Amnesty forderte ein härteres Vorgehen gegen gewalttätige Polizisten.



Die landesweiten Proteste in den USA waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai ausgelöst worden.