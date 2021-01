Vor einer Demonstration von Anhängern des noch amtierenden US-Präsidenten Trump in Washington ist der Anführer der rechtsextremen Gruppe "Proud Boys" festgenommen worden.

Dem 36-jährigen Mann werde Sachbeschädigung bei der letzten Demo im Dezember vorgeworfen, teilte die Polizei in der US-Hauptstadt mit. Außerdem seien bei seiner Festnahme zwei in Washington verbotene Schusswaffen-Magazine sichergestellt worden. Die Gruppe "Proud Boys" war international bekannt geworden, als Trump sie in einer Fernsehdebatte mit seinem demokratischen Herausforderer Biden im September erwähnte.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.