In den USA ist der Anführer der rechtsradikalen Gruppe "Proud Boys", Tarrio, zu einer Gefängnisstrafe von rund fünf Monaten verurteilt worden.

Er habe in dem Verfahren Sachbeschädigung und den Besitz von Waffenzubehör gestanden, teilte das US-Justizministerium mit. Das Gericht in Washington verurteilte ihn zudem zu einer Geldstrafe von 1.000 Dollar und einer Entschädigung in Höhe von mehreren Hundert Dollar an eine Kirche. Dort war ein Banner mit dem Slogan "Black Lives Matter" befestigt, das Tarrio verbrannte.



Der Anführer der "Proud Boys" wurde am 4. Januar festgenommen. Die Justiz klagte ihn wegen der Zerstörung von Privateigentum und dem Besitz von in Washington verbotener Waffen-Magazine an. Zwei Tage nach seiner Festnahme stürmten in Washington radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump das US-Kapitol. Auch die "Proud Boys" waren daran beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.