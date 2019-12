Die USA planen Medienberichten zufolge, rund 4.000 Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.

Die Regierung wolle den Schritt in der nächsten Woche ankündigen, wie der Sender NBC und andere US-Medien unter Berufung auf Regierungskreise melden. Allerdings ist auch davon die Rede, dass der Zeitplan in ständigem Wandel sei.



Derzeit sind in Afghanistan noch rund 13.000 US-Soldaten stationiert. Bisher gebe es keinen Abzugsbefehl, sagte ein Sprecher der Streitkräfte der Nachrichtenagentur AFP.



Der US-Militäreinsatz in Afghanistan begann vor 18 Jahren. Sein Ende wäre auch ein außenpolitischer Erfolg für Präsident Trump für das Wahljahr 2020. Vor rund einer Woche nahmen die Vereinigten Staaten und die Taliban die Friedensverhandlungen wieder auf, die mehrere Monate lang unterbrochen worden waren.