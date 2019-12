In Jersey City in den USA ist ein jüdisches Geschäft angegriffen worden.

Bei der Schießerei starben drei Zivilisten, ein Polizist und die beiden mutmaßlichen Täter. Der Bürgermeister der Stadt erklärte, die Täter - ein Mann und eine Frau - hätten sich das koschere Lebensmittelgeschäft gezielt ausgesucht. Das Geschäft ist ein bevorzugtes Einkaufsziel für orthodoxe Juden, die sich in den vergangenen Jahren vermehrt in Jersey City angesiedelt haben.



Die "New York Times" meldet unter Berufung auf Ermittlungskreise, einer der Verdächtigen habe online antisemitische Botschaften verbreitet.