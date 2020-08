In den USA kandidiert eine Anhängerin der Verschwörungsmythen-Bewegung QAnon für die Republikanische Partei als Kongressabgeordnete.

Die Unternehmerin Taylor Greene gewann das Rennen um die Nominierung in einem Wahlkreis im Bundesstaat Georgia, der in der Regel an die Republikaner geht. Damit hat sie gute Chancen, ins US-Repräsentantenhaus einzuziehen.



QAnon-Theorien mit teils rechtsradikalem und antisemitischem Hintergrund verbreiten sich auch in den USA zunehmend. Die Anhänger glauben unter anderem an eine Verschwörung innerhalb der amerikanischen Politbürokratie. Taylor Greene sprach in Wahlkampf-Videos in sozialen Medien immer wieder von einer islamischen Invasion der Regierung. An ihrer Kandidatur gibt es auch innerhalb der republikanischen Partei Kritik. US-Präsident Trump gratulierte ihr dagegen auf Twitter und bezeichnete sie als zukünftigen Star der Partei.