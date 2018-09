Der Justizausschuss des US-Senats wird sich mit den Vorwürfen gegen den Kandidaten von US-Präsident Trump für das Oberste Gericht, Kavanaugh, befassen.

Sowohl Kavanaugh als auch die kalifornische Professorin Ford würden am kommenden Montag angehört, teilte der Ausschussvorsitzende Grassley in Washington mit. Die Sitzung werde öffentlich sein, um Transparenz zu gewährleisten. Ford wirft Kavanaugh eine versuchte Vergewaltigung während ihrer Highschool-Zeit Anfang der achtziger Jahre vor. - Der Justizausschuss des Senats sollte ursprünglich am Donnerstag über eine Empfehlung für den Kandidaten entscheiden. Politiker beider Parteien hatten nach Bekanntwerden der Vorwürfe jedoch eine Klärung gefordert. Der erzkonservative Jurist weist die Vorwürfe zurück. - Die Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt.