Die USA haben ihre Anklage gegen den früheren mexikanischen Verteidigungsminister Cienfuegos wegen Drogenschmuggels und Geldwäsche fallen gelassen.

Wie die New Yorker Justizbehörden mitteilten, wurde Cienfuegos an sein Heimatland überstellt, um sich dort einer Ermittlung zu stellen. Der 72-Jährige war im Oktober in den USA festgenommen worden. Er soll an der Produktion und am Verkauf von tausenden Kilogramm Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana beteiligt gewesen sein. Den US-Ermittlern zufolge missbrauchte Cienfuegos zudem sein Amt, um Drogenkartelle zu unterstützen. So soll er unter anderem Dealern Straffreiheit ermöglicht haben und dafür Bestechungsgelder angenommen haben.



Der frühere Minister, der als Schlüsselfigur in der Regierung des ehemaligen Präsidenten Peña Nieto galt, weist alle Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung in den USA hätte ihm eine lebenslange Haftstrafe gedroht.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.