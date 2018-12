In den USA haben die Justizbehörden zwei Männer angeklagt, denen Agententätigkeit für die Türkei vorgeworfen wird.

Es handelt sich um einen Amerikaner und einen Türken. Sie sollen versucht haben, auf eine Auslieferung des in den USA lebenden Predigers Gülen an die Türkei hinzuwirken, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Die beiden Verdächtigen arbeiteten demnach mit dem früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Flynn, zusammen. Flynn ist in einem separaten Verfahren angeklagt. Er hat bereits eingeräumt, bei den Justizbehörden falsche Angaben über seine Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung gemacht zu haben. Ankara macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich und fordert seine Auslieferung. Vertreter des Predigers erklärten, die neue Anklage zeige, dass der türkische Präsident Erdogan nicht davor zurückschrecke, US-Gesetze zu brechen.