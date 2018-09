Die "New York Times" hat den Text eines anonymen Regierungsmitarbeiters veröffentlicht, der über aktiven Widerstand gegen Präsident Trump berichtet.

Die Wurzel des Problems sei die Unmoral des Präsidenten, heißt es in dem Gastbeitrag. Viele hochrangige Mitarbeiter arbeiteten unablässig daran, Teile des Programms von Trump zu verhindern. Dabei gehe es darum, die Regierung letztlich in die richtige Richtung zu lenken, bis Trump nicht mehr im Amt sei.



Das Weiße Haus nannte den Bericht feige. Der Autor hintergehe den gewählten Präsidenten, anstatt ihn zu unterstützen, sagte Trumps Sprecherin Sanders. Sie forderte die "New York Times" auf, sich zu entschuldigen. Trump selbst verlangte die Nennung des Namens und begründete dies mit der nationalen Sicherheit.



Die Zeitung erklärte, ihr sei der Name des Autors bekannt. Seine Anonymität werde auf dessen Bitte hin gewahrt, weil sein Arbeitsplatz sonst in Gefahr sei. Die "New York Times" sehe in der anonymen Veröffentlichung des Essays die einzige Möglichkeit, ihren Lesern eine wichtige Sichtweise zu vermitteln.