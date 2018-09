Die "New York Times" hat einen anonymen Kommentar eines hochrangingen Mitglieds der Trump-Administration veröffentlicht, das über Widerstand gegen den Präsidenten im Weißen Haus berichtet.

Die Wurzel des Problems sei die Unmoral des Präsidenten, heißt es in dem Gastbeitrag. Viele hochrangige Mitarbeitende bemühten sich unablässig, Teile des Programms von Trump zu verhindern. Dabei gehe es darum, die Regierung letztlich in die richtige Richtung zu lenken, bis Trump nicht mehr im Amt sei.



Das Weiße Haus nannte den Bericht feige. Die "New York Times" sieht nach eigenen Angaben in der anonymen Veröffentlichung des Essays die einzige Möglichkeit, ihren Lesern eine wichtige Sichtweise zu vermitteln.