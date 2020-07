Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf die Familie einer US-Bundesrichterin wird ein Anwalt der Tat verdächtigt.

Sein Leichnam wurde im Bundesstaat New York gefunden, wie die US-Bundesanwaltschaft mitteilte. Laut Medienberichten soll er Suizid begangen haben. Bei dem Angriff am Sonntag war der 20-jährige Sohn der Richterin getötet worden, ihr Mann wurde schwer verletzt. Sie selber blieb unversehrt.



Der tatverdächtige Anwalt hatte sich selbst als Anti-Feministen bezeichnet. Berichten zufolge lancierte er in den vergangenen Jahren diverse Klagen, die sich gegen Frauenbelange richteten.