Apple ist das erste börsennotierte US-Unternehmen, das seinen Marktwert auf mehr als 2 Billionen Dollar steigern konnte.

Der Konzern verdoppelte damit seinen Wert an der Wall Street in nur zwei Jahren. Die Aktien legten ungeachtet der Coronakrise in diesem Jahr fast 60 Prozent zu. Analysten führen das unter anderem darauf zurück, dass es Apple gelungen sei, die Produktionsverluste durch Schließungen von Fabriken in China auszugleichen. Dort wurde bislang das iPhone produziert. Auch die Schließung aller Apple-Läden wegen der Corona-Pandemie habe das Unternehmen gut weggesteckt, heißt es, sodass es mit dem Quartalsergebnis für April bis Juni mehr als nur zufrieden sein könne.



Als ist der zweite Konzern überhaupt, der einen Marktwert von mehr als zwei Billionen Dollar erreicht. Saudi Aramco hatte kurz nach dem Börsengang im Dezember 2019 einen Marktwert von zwei Billionen Dollar erreicht. Unter anderem wegen der gesunkenen Ölpreise verloren aber auch die Aktien des saudischen Energieversorgers. Der aktuelle Marktwert beträgt 1,82 Billionen Dollar.

