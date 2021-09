Der Technologiekonzern Apple hat die Einführung einer neuen Software im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern aus Datenschutzgründen verschoben.

Das US-Unternehmen reagierte damit auf Kritik von Sicherheitsexperten und Datenschützern, die einen Missbrauch des Systems zu staatlichen Überwachungszwecken befürchteten. Apple erklärte, man wolle Verbesserungen vornehmen, bevor die Anwendung veröffentlicht werde. Das Unternehmen hatte Anfang August Maßnahmen für mehr Kinderschutz angekündigt. Ursprünglich sollten Apple-Geräte in den USA nach einem Update des Betriebssystems künftig Bilder von sexuellem Missbrauch an Kindern automatisch erkennen und melden, sobald diese von den Nutzern in den Online-Speicher hochgeladen werden. Dafür sollten die Fotos mit einer Datenbank von Kinderschutzorganisationen abgeglichen werden.



Datenschutzexperten warnten vor einem Eingriff in die Privatsphäre, die Millionen Nutzer betreffe. Zudem könne ein solches System von autoritären Regimen missbraucht werden. Kinderschutzorganisationen kritisierten die Verschiebung.

03.09.2021