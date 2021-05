Die Erholung der US-Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie spiegelt sich immer deutlicher in der Arbeitslosenstatistik wider.

Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, beantragten in der vergangenen Woche rund 473.000 Amerikaner Arbeitslosenhilfe. Dies ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Pandemie. Experten hatten mit mehr Anträgen gerechnet.



In den USA liegt die Zahl der offenen Stellen derzeit mit 8,1 Millionen auf einem Rekordhoch, zugleich sind aber offiziell zehn Millionen Amerikaner arbeitslos. Experten machen für diese Diskrepanz unter anderem Aufschläge bei den Arbeitslosenbezügen und die Angst vor einer Corona-Infektion verantwortlich. Außerdem können viele Eltern nicht arbeiten, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen.

