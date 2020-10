In den USA ist die Zahl der Arbeitslosenmeldungen wieder deutlich angestiegen.

Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, meldeten sich in der vergangenen Woche fast 900.000 Menschen neu arbeitslos. Das waren 53.000 Erstmeldungen mehr als in der Vorwoche. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt.



Die Arbeitslosigkeit in den USA war im Frühjahr steil angestiegen, nach der Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen ging sie jedoch allmählich wieder zurück. Zwar verlieren nach wie vor Woche für Woche hunderttausende Menschen ihren Job; zugleich wird in vielen Branchen wieder eingestellt. Die Arbeitslosenquote sinkt deswegen seit Monaten. Sie lag zuletzt bei 6,8 Prozent.



Experten halten ein neues Hilfspaket für die Wirtschaft für dringend notwendig. Die Regierung von Präsident Trump und die oppositionellen Demokraten streiten aber schon seit Monaten über ein neues Konjunkturprogramm.



In den USA ist die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt deutlich angestiegen. In dem Land wurden bereits mehr als 7,9 Millionen Infektionen bestätigt, mehr als 216.000 Menschen starben. Das sind in absoluten Zahlen die höchsten weltweit. US-Experten zeigen sich besorgt, dass es nicht gelingt, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen - zumal die Grippesaison beginnt.

