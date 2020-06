Wegen der Wirtschaftskrise im Zuge der Corona-Pandemie melden sich in den USA immer mehr Menschen arbeitslos.

Allein in der vergangenen Woche waren es nach Angaben des Arbeitsministeriums in Washington fast 1,9 Millionen. Damit haben seit Beginn der Pandemie mehr als 42 Millionen Amerikaner zumindest vorübergehend ihren Job verloren.



Tendenziell verlangsamt sich die Entwicklung allerdings. In der Vorwoche waren noch mehr als 2,1 Millionen Erwerbslose hinzugekommen.