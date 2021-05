Der deutsche Architekt Helmut Jahn ist bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Illinois ums Leben gekommen.

Das Fahrrad des 81-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei auf einer Dorfstraße in Campton Hills von zwei Fahrzeugen erfasst. Jahn entwarf das Gebäude der Staatsregierung in Chicago und arbeitete am Entwurf der Zentrale der Bundespolizei FBI in Washington. In Deutschland zeichnete er unter anderem für den Messeturm in Frankfurt am Main und das Sony-Center in Berlin verantwortlich.

