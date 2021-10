Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für die Corona-Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren mit dem Mittel von Biontech und Pfizer gegeben.

Zuvor hatte sich bereits ein Beratungsausschuss der Behörde dafür ausgesprochen. Die endgültige Freigabe wird in der kommenden Woche erwartet, wenn das sogenannte "Center for Disease Control and Prevention" seine Entscheidung trifft.



In den USA werden Jugendliche ab zwölf Jahren schon länger mit Biontech/Pfizer geimpft. Falls nun auch die Zulassung für Jüngere kommen sollte, könnten weitere 28 Millionen Kinder geimpft werden.

