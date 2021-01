Der freundliche Kurs der USA gegenüber Taiwan findet unter der neuen Regierung von Präsident Biden seine Fortsetzung.

Das Außenministerium in Washington erklärte, die USA stünden felsenfest zu Taiwan und würden dem Land auch künftig helfen, eine ausreichende Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu besitzen. China wurde aufgefordert, seinen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen. Stattdessen sollte Peking das Gespräch mit der demokratisch gewählten Regierung Taiwans suchen.



Das taiwanische Verteidigungsministerium hatte gestern mitgeteilt, 13 chinesische Kampfjets und Flugzeuge seien in die Luftraum-Verteidigungszone des Landes eingedrungen.



Der bisherige US-Außenminister Pompeo hatte kürzlich die jahrzehntelangen Beschränkungen Washingtons bei offiziellen Kontakten mit Taiwan für beendet erklärt. Er hatte gesagt, sein Land habe die Maßnahmen einst ergriffen, um das kommunistische Regime in Peking zu beschwichtigen. Damit sei jetzt Schluss.



China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

