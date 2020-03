Die US-Regierung weitet ihr Einreiseverbot für europäische Staaten aus.

Betroffen seien nun auch Reisende aus Großbritannien und Irland, teilte Präsident Trump mit. Die beiden Länder waren von dem bereits geltenden Einreisestopp für 26 europäische Staaten bislang ausgenommen. Vizepräsident Pence ergänzte, die neuen Maßnahmen träten in der Nacht auf Dienstag in Kraft. US-Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis dürften weiter einreisen. Sie müssten sich aber Tests unterziehen und sollten sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben. Zuvor war bereits ein 30-tägiger Einreisestopp für Menschen aus dem Schengen-Raum in Kraft getreten.



In den US-Bundesstaaten Georgia und Louisiana wurden Vorwahlen von Demokraten und Republikanern verschoben.