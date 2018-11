Mehrere US-Sender weigern sich, einen Wahlwerbespot von US-Präsident Trump für die Kongresswahlen auszustrahlen. CNN und NBC bezeichneten den Clip als "rassistisch". Auch die konservativen Fox News boykottieren den Spot. Eigentlich ist der Sender Trump wohlgesonnen.

"Nach einer weiteren Überprüfung hat Fox News die Anzeige gestern gestoppt", zitieren mehrere Medien aus einem Statement des Netzwerks. Aber nicht nur TV-Sender boykottieren den Film. Facebook teilte mit, der Clip dürfe bei ihnen zwar gepostet, nicht jedoch beworben werden, da er gegen die firmeneigene Werberichtline zur Eindämmung "reißerischer Inhalte" verstoße, zitiert NBC das Unternehmen.



Der 30-sekündige Clip ist mit dramatischer Musik untermalt. Die Amerikaner werden darin aufgefordert, bei den Kongresswahlen republikanisch zu wählen, um die Migranten aus Mittelamerika, die Richtung US-Grenze in Mexiko unterwegs sind, aufzuhalten. Dabei warnen die Macher des Videos vor angeblich kriminellen Einwanderern, denen die Gesetze der Vereinigten Staaten gleichgültig seien. Als Beleg dafür zeigt der Film Aufnahmen von Luis Bracamontes, einem illegal in die USA eingewanderten Mexikaner. Er wurde 2014 verurteilt, weil er zwei Polizisten in Sacramento umgebracht haben soll. Der Werbespot zitiert ihn mit den Worten: "Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nur zwei getötet habe". Am Ende ist die Stimme des US-Präsidenten zu hören: "Ich bin Donald Trump und ich habe diese Mitteilung freigegeben."



NBC teilte mit, man habe nach einer weiteren Prüfung die gefühlslose Machart des Spots erkannt und sich daher entschlossen, den Clip nicht mehr zu senden. Wie der Sender selbst berichtet, sei er "unter Feuer" geraten, nachdem er den Spot am Sonntag gezeigt habe.



CNN antwortete via Twitter auf einen Tweet von Donald Trump Jr. Der Sohn des US-Präsidenten hatte dort den Spot als Video hochgeladen und geschrieben: "CNN hat es abgelehnt, diese Werbung zu senden. Ich denke, sie senden nur Fake News und wollen nicht über reale Gefahren sprechen, die nicht in ihre Agenda passen. Viel Spaß!" CNN schrieb daraufhin, man habe in seiner Berichterstattung klar gemacht, dass dieser Spot rassistisch sei und eine bezahlte Ausstrahlung abgelehnt. "Das sind die Fakten".